Продуктовые дискаунтеры пошли в рост

В 2022 году закончилась фаза активного роста медицинских сетей и начался период роста продуктовых дискаунтеров.

Рынок коммерческой недвижимости Москвы в 2022 году едва оправился от пандемии и вошёл в новый этап неопределённости. Глава брокерской компании Артём Филипов рассказал о том, чем запомнился 2022 год рынку коммерческой недвижимости.

– Продуктовый ретейл в условиях пандемии смог оперативно произвести реорганизацию и запустить доставку продуктов на дом. С февраля этот сегмент стал чувствовать себя менее уверенно из-за задержек поставок оборудования, – Артём Филипов, директор агентства коммерческой недвижимости Filipov Capital.

В новых условиях только единицы предприятий продолжили агрессивное развитие. Крупные сделки на столичном рынке были. При этом часто были сложности из-за того, что собственники помещений не понимали перспектив продуктовых ретейлеров и на этом основании не шли на уступки арендаторам. В связи с этим многие помещения были освобождены одними сетями и на их место пришли другие сети. В 2022 году активно развивались дискаунтеры «Чижик», «Магнит Своя Цена», «Светофор», «Находка».

В сегменте стрит-ретейла мы видим постоянный высокий спрос на покупку готовых бизнесов, то есть помещений с арендаторами. Наиболее ходовыми здесь являются небольшие помещения от 50 до 150 кв. м. В связи с этим снижения цен в этом сегменте не было.

Начиная с мая 2022 года мы зафиксировали снижение активности арендаторов в сегменте медицинских товаров и анализов. Исключением стали лишь крупные медицинские центры, которые занимают помещения от 1,5 тыс. кв. м.

В офисном сегменте много компаний ушло, но при этом из-за того, что у западных арендаторов были подписаны договоры с выходом в 5-9 месяцев, то у собственников помещений было достаточно время для поиска замены. В связи с этим вакантность оказалось ниже ожидаемого уровня. Кроме того, на этот тренд сыграло и то, что многие региональные компании стали заходить в Москву.

В целом 2022 год запомнился для рынка высокой неопределённостью, начиная с 24 февраля. У арендаторов, собственников не было понимания о том, насколько затяжной конфликт. Когда есть неопределённость, то бизнес затихает и замирает.

Кроме того, год запомнился уходом западных сетей, который сильно сказался на трафиках торговых центров. Также важным событием стало то, что арендаторы стали активно оптимизировать площади.

В случае если в 2023 году сохранится нынешний уровень неопределённости, то капиталы будут активнее перетекать в недвижимость, как один из немногих инструментов, который позволяет защищать средства от инфляции. При этом для этого сегмента важна ликвидность объектов. Если же новых шоков для страны не будет, то мы увидим рост ставок и активного развития сетей.

Также трендом 2023 года станет уменьшение трафиков в больших торговых центрах. При этом торговые центры площадью 2-3 тыс. кв. будут активно развиваться.