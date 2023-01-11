Puma может вновь открыть российские магазины

Речь идет о нескольких ТЦ в Москве. Об этом «Известиям» рассказали два источника на рынке недвижимости.

Пока «Пума Рус», по данным СПАРК, принадлежит двум собственникам из Австрии и Германии, и неясно, планируют ли они продать бизнес другому инвестору, как это произошло, например, с Reebook.

Продажи товаров последнего производителя возобновились в стране осенью после смены владельца – им стала турецкая Flo, которая открыла точки с вывеской Sneaker Box. При этом официально в Puma «Известиям» сказали, что в компания приостановила свою работу в России в марте и пока возобновлять ее не планирует.

Эксперты уверены, что бренды, поставившие продажи в РФ на паузу, несут большие потери – это может подтолкнуть их к возвращению на российский рынок или полностью отказаться от развития в стране.