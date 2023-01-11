Сотрудник АТБ Максим Семов стал председателем комитета АРБ по финграмотности

15 декабря состоялось заседание Совета Ассоциации российских банков (АРБ), на котором были приняты решения о создании новых комитетов, в частности, Комитета по повышению уровня финансовой грамотности.

Председателем Комитета был избран сотрудник Азиатско-Тихоокеанского банка, руководитель направления Управления методологии бизнес-процессов Максим Семов.

Основной задачей Комитета является создание на базе АРБ единого центра компетенций в области финансовой грамотности, что позволит систематизировать практические знания и навыки работы в этом направлении, поможет организовать функционирующие системы повышения грамотности клиентов в кредитных учреждениях и сформировать общие подходы к информационным материалам и организации мероприятий. В состав Комитета вошли руководители и представители топ-менеджмента российских кредитных организаций, представители научного сообщества, Банка России, учебных заведений.

Азиатско-Тихоокеанский банк способствует повышению уровня финансовой грамотности населения и клиентов: на YouTube-канале АТБ регулярно публикуются ролики с «Уроками финансовой грамотности», а в корпоративном журнале Orange Life размещены обучающие материалы и тесты для проверки знаний.