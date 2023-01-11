Альфа-Банк запустил продажу бриллиантов

Клиенты А-Клуба теперь могут купить бриллианты — Альфа-Банк стал одним из первых крупных банков, где это возможно. При покупке бриллиантов в А-Клубе не нужно платить НДС. Бриллианты — это ещё один инструмент для долгосрочных инвестиций. Можно выбрать крупные редкие камни или «бриллиантовые корзины» — несколько мелких камней с единой ценой за карат. На каждый бриллиант есть сертификат геммологической лаборатории, который гарантирует подлинность и качество.

Стоимость зависит от цен на международных рынках. Камни можно передать на ответственное хранение производителю. Кроме того, можно заказать ювелирное украшение по индивидуальному дизайну у партнёра банка Alrosa Diamonds Exclusive.

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