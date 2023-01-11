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Центробанк решил бороться с маскировкой займов под оплату частями

Сейчас финансовые организации и ритейл активно продвигают BNPL их как альтернативу рассрочке или кредиту, при этом договор с клиентом не заключается. Об этом сообщают «Известия».

Такие опции есть, например, у «Сбера», «Яндекса» и Ozon.

В Банке России заявили «Известиям», что планируют ввести требования к информированию потребителей об условиях займа, ограничить размер неустойки за просрочку, а также сделать обязательными «период охлаждения» и передачу информации в бюро кредитных историй. По словам экспертов, регулировать растущий сегмент необходимо, чтобы защитить права потребителей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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