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Альфа-Банк получил первое место Национальной банковской премии в номинации «Информационная безопасность»

В рамках Национальной банковской премии 2022 были определены лучшие компании финансового и IT-сектора в 21 номинации. Экспертный совет премии признал лучшим совместный проект Альфа-Банка и компании Security Vision «За внедрение платформы Security Vision SOAR/SGRC в Альфа-Банке».

В банке используют платформу для автоматизации процессов, связанных с кибербезопасностью: управление инцидентами и уязвимостями, риск-менеджмент. Кроме того, система позволяет минимизировать киберриски при реальных угрозах.

Организаторы премии: Ассоциация российских банков и Национальный банковский журнал.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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