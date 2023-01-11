Новости

Банк «Приморье» запускает продажу золотых слитков в Санкт-Петербурге

С 2023 года в дополнительном офисе Банка «Приморье» в Санкт-Петербурге по адресу проспект Добролюбова, 8, лит. А., доступны к приобретению золотые слитки лигатурной массой от 1 грамма до 1 килограмма.

— Клиенты банка все чаще выбирают драгоценные металлы, как наиболее безопасный способ хранения денежных средств - комментирует заместитель финансового директора Семенченко Михаил. — 2022 год показал, что клиенты выбирают золото как один из альтернативных финансовых инструментов, чтобы копить, реинвестировать и зарабатывать.   

Основные преимущества инвестиций в слитки золота:

  • Ликвидность - золото востребовано как в России, так и за пределами страны.
  • Защита от инфляции - золото традиционно является надежным активом
  • Альтернатива - защитный актив, альтернативный инвестициям в валюту и ценные бумаги
  • Дополнительный заработок - при росте цен на золото, вложение может принести дополнительный доход.

В Банке «Приморье» к приобретению доступны золотые слитки лигатурной массы: 1, 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1000 грамм.

Приобрести золотые слитки можно в отделениях Банка «Приморье» по адресам :

  • Владивосток, улица Светланская, 47
  • Москва, улица Земляной Вал, 7
  • Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, 8, лит. А

Наличие и стоимость слитков уточняйте по телефону контакт-центра 8 (800) 200-20-86 (круглосуточно, звонок бесплатный).


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Почему растет золото?":
Все материалы сюжета (139)


Реклама на сайте

Кризис 2023, прогнозы, последние новости
Минус на плюс: потребление электроэнергии в европейской части РФ и на Урале упало, в Сибири выросло
Прогноз на 2023 год: что будет с рублем, долларом и нефтью
Что будет с рынком жилья в России в 2023 году
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании