Банк «Приморье» запускает продажу золотых слитков в Санкт-Петербурге

С 2023 года в дополнительном офисе Банка «Приморье» в Санкт-Петербурге по адресу проспект Добролюбова, 8, лит. А., доступны к приобретению золотые слитки лигатурной массой от 1 грамма до 1 килограмма.

— Клиенты банка все чаще выбирают драгоценные металлы, как наиболее безопасный способ хранения денежных средств - комментирует заместитель финансового директора Семенченко Михаил. — 2022 год показал, что клиенты выбирают золото как один из альтернативных финансовых инструментов, чтобы копить, реинвестировать и зарабатывать.

Основные преимущества инвестиций в слитки золота:

Ликвидность - золото востребовано как в России, так и за пределами страны.

Защита от инфляции - золото традиционно является надежным активом

Альтернатива - защитный актив, альтернативный инвестициям в валюту и ценные бумаги

Дополнительный заработок - при росте цен на золото, вложение может принести дополнительный доход.

В Банке «Приморье» к приобретению доступны золотые слитки лигатурной массы: 1, 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1000 грамм.

Приобрести золотые слитки можно в отделениях Банка «Приморье» по адресам :

Владивосток, улица Светланская, 47

Москва, улица Земляной Вал, 7

Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, 8, лит. А

Наличие и стоимость слитков уточняйте по телефону контакт-центра 8 (800) 200-20-86 (круглосуточно, звонок бесплатный).