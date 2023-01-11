Клиенты ВТБ смогут оформить ипотеку со сниженным первым взносом до конца марта

ВТБ установил минимальный первоначальный взнос по ипотеке на вторичное жилье на уровне 10%. Условия действуют для зарплатных клиентов, приобретающих квартиры или апартаменты до конца первого квартала.

Кредит со сниженным первоначальным взносом заемщики могут оформить по ставке от 11,4% с учетом дисконта 0,3 п.п. за получение зарплаты на карту ВТБ. По сделкам со взносом от 20% ставка составит от 10,9%. Финансирование доступно на срок до 30 лет в сумме до 60 млн рублей вне зависимости от «порога входа».

«Ипотека на вторичное жилье – по-прежнему востребованный продукт у населения: с готовыми объектами в настоящее время ВТБ проводит порядка 40% сделок. С учетом действующих ставок по рыночным программам уровень первого взноса является важным параметром для клиентов, поэтому мы приняли решение продлить ранее запущенную акцию. Возможность оформить кредит с пониженным «порогом входа» позволит быстрее решить квартирный вопрос заемщикам, которые пока не собрали всю необходимую сумму, но уже могут обслуживать ипотеку. Отмечу, что мы внимательно следим за уровнем платежной нагрузки на клиентов и по-прежнему не намерены применять практику выдачи кредитов со взносом ниже 10%», - прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.

Условия по льготным жилищным кредитам сохранены без изменений. Минимальный первый взнос по-прежнему составляет 15% от стоимости недвижимости. По «Ипотеке с господдержкой-2020» средства в ВТБ доступны под 7,7% с учетом дисконта за использование сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Кредит в рамках «семейной программы» можно оформить от 5,7% ( в ДФО – от 4,7%).

Подать заявку на ипотеку ВТБ можно на сайте банка, в мобильном приложении и интернет-банке, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах банка.