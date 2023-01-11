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Софт Intel снова можно скачать в России

Компания открыла доступ к своей продукции клиентам из РФ, выяснили «Известия».

Компания Intel открыла российским пользователям доступ к скачиванию программного обеспечения для своих процессоров. Страница софта на официальном сайте корпорации снова загружается без VPN. Установить драйверы можно к любой продукции фирмы.

У корреспондента «Известий» получилось скачать драйверы сразу с нескольких ПК. В частности, для загрузки доступно приложение Intel Driver & Support Assistant, предназначенное для автоматического обновления ПО для процессоров компании в операционных системах Windows 7 и более поздних версиях.

– Официальный сайт компании действительно открывается в России, – подтвердил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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