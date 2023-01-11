Новости

Банк Уралсиб снизил ставки по ипотеке с 10 января

Банк Уралсиб снизил ставки по собственным программам ипотечного кредитования. Минимальная ставка по ипотечному кредиту на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ теперь составляет 11,49% годовых. 

Помимо снижения процентных ставок, банк улучшил и другие условия ипотечного кредитования: отменил надбавку к процентной ставке для категории клиентов «ИП/Собственник бизнеса/Самозанятый» и снизили надбавку за отсутствие комплексного страхования с 2 до 1 п.п.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Кризис 2023, прогнозы, последние новости
Минус на плюс: потребление электроэнергии в европейской части РФ и на Урале упало, в Сибири выросло
Прогноз на 2023 год: что будет с рублем, долларом и нефтью
Что будет с рынком жилья в России в 2023 году
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании