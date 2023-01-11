Единые стандарты стоимости услуг управляющих компаний могут ввести в России

В 2023 году власти собираются внедрить в России единые стандарты по управлению и обслуживанию многоквартирных домов, сообщают «Известия».

Речь идет о таких услугах УК, как уборка подъездов, уход за двором, текущий ремонт, содержание лифтов и т.д. Согласно проекту плана реализации Стратегии развития стройотрасли до 2030 года, вопрос должны проработать Минстрой, Минэкономразвития и ФАС.

Также в стране усилят контроль за ценообразованием в этой сфере – запланировано совершенствование соответствующих механизмов. «Известия» направили запросы о ходе разработки инициатив в перечисленные ведомства, а также об оценке мер – в Росстандарт.