«Газпромбанк Премиум» начал сотрудничать с World Class

«Газпромбанк Премиум» включил в программу привилегий «Спорт» абонемент в сеть фитнес-клубов World Class. На первом этапе клиентам доступны 42 клуба в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Сочи.

Бесплатный абонемент в World Class предоставляется премиальным клиентам Газпромбанка, которые в предыдущем месяце держали на счетах не менее 4 млн рублей. Для его получения нужно направлять запрос в приложении «ГПБ – Консьерж» до 7 числа каждого месяца, а сам абонемент будет действовать с 10 числа месяца в течение 30 дней. Полный список клубов, доступных для посещения, указан на сайте Банка и в приложении «ГПБ – Консьерж».

На сегодняшний день программа привилегий «Спорт» от «Газпромбанк Премиум» — единственный подобный продукт на российском рынке, включающий в себя уникальный набор опций для занятий спортом и контроля здоровья. В качестве альтернативы абонементу в World Class клиент может выбрать единый абонемент FITMOST и тратить его на занятия фитнесом, йогой и плаванием, спа-процедуры в велнес-центрах партнеров. Также в программу привилегий «Спорт» включены скидки на здоровое питание, спортивную одежду и участие в соревнованиях.

За каждым премиальным клиентом Газпромбанка закреплен менеджер для консультаций по всем финансовым вопросам. Кроме того, ему предоставляется доступ к консьерж-сервису, через который можно решить любой нефинансовый вопрос: квалифицированные помощники подберут программу питания, закажут билеты в театр, забронируют столик в ресторане, организуют покупку и доставку подарка и многое другое.

«Газпромбанк Премиум» продолжает расширять список партнеров, чтобы нашим клиентам было удобнее заниматься спортом, правильно питаться и в целом вести здоровый образ жизни. Программа привилегий «Спорт» существует всего несколько месяцев, а мы уже получаем положительную обратную связь. Уверен, что с добавлением абонемента в World Class наш уникальный на рынке продукт станет еще популярнее и привлечет в банк новых клиентов», — рассказал Вице-Президент, начальник Департамента зарплатного, ипотечного и премиального бизнеса Марк Вайдьянатхан.

«Миссия World Class – популяризировать здоровый образ жизни, поэтому мы используем все возможности, чтобы вовлечь как можно больше людей в регулярные занятия спортом, и партнерская программа с «Газпромбанк Премиум» отлично работает на эту цель», — прокомментировал генеральный директор World Class Николай Прянишников.