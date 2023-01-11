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Примсоцбанк: Бронируйте отели и получайте кэшбэк 8%

Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут получить кэшбэк 8% за оплату проживания на mir.bronevik.com

1. Зарегистрируйте карту «Мир» банка-участника Программы лояльности «Мир» на сайте или в мобильном приложении «Привет, Мир!».
2. Оплачивайте проживание на mir.bronevik.comзарегистрированной картой «Мир» и получайте кешбэк 8%.
3. Важно: кешбэк начисляется только при оплате на mir.bronevik.com. Кешбэк не начисляется при оплате на bronevik.com, других сайтах компании.
4. Кешбэк не начисляется при оплате через СБП.
5. Кешбэк будет начислен на вашу карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки.

В среднем кешбэк начисляется в течение 5-7 рабочих дней.

Организатор акции — ООО "Компания Броневик"
ОГРН: 1046603999738
Юридический адрес: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Вайнера, строение 55а, офис 306, +7 (343) 302-03-43

Срок действия акции 04.03.2022 по 31.03.2023


/ Сибирское Информационное Агентство /
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