30 сотрудников шелеховской промплощадки приняли участие в ежегодном благотворительном Новогоднем марафоне РУСАЛа

В Шелехове волонтеры объединились в 5 команд, чтобы подарить праздничное настроение подопечным подшефных социальных учреждений – организаций, где есть люди, которым нужна помощь. Члены Рабочего совета ИркАЗа провели несколько встреч с детьми с ОВЗ, которые посещают специализированный детский сад «Буратино» и занимаются в клубе верховой и оздоровительной езды «Гармония». Волонтеры украсили помещение группы, нарядили елку, провели мастер-класс и подготовили для малышей сладкие подарки.

Фото: Евгений Козырев

Екатерина Лоскутникова, член Рабочего совета Иркутского алюминиевого завода:

– В Новогоднем марафоне я принимала участие впервые и получила массу положительных эмоций. Нашими подопечными были малыши с ограниченными возможностями здоровья, это детки с особенностями развития, которые тоже ждут новогодних чудес. И мы постарались подарить им маленький праздник, ведь Новый Год дарит веру в сказки и волшебство.

Волонтеры Молодежного совета шелеховской промплощадки РУСАЛа сделали ярче праздничные дни деткам из малообеспеченных и неблагополучных семей. А сотрудники компании ИСО в очередной раз провели время с ребятами из детского дома. Работники «Кремния» и «СУАЛ-ПМ» уделили внимание ветеранам и шелеховчанам с ограниченными возможностями здоровья. Волонтеры проводили спортивные игры и эстафеты, ярмарки, квизы, мастер-классы, организовывали праздничные мероприятия, украшали пространство учреждений. Но, главное – подопечные получили внимание неравнодушных заводчан.

Всего в ежегодном благотворительном Новогоднем марафоне приняли участие более 500 сотрудников компании РУСАЛ из разных городов. Организатором марафона стал Центр социальных программ РУСАЛа, который 19 лет помогает людям. Его создал основатель алюминиевой компании Олег Дерипаска.

Текст: Екатерина Машукова