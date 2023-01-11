Иркутская область лидирует по объемам инвестиций в лесопромышленный комплекс среди регионов РФ

В ЛПК Приангарья за январь-сентябрь 2022 года инвесторы вложили 28,1 млрд рублей. Это лучший показатель в Российской Федерации. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Для сравнения, объем инвестиций в лесопромышленный комплекс у идущей на втором месте Калужской области за тот же период прошлого года – 23,15 млрд рублей, в Республике Карелия, которая стала третьей, – 9,45 млрд рублей.

Как сообщил министр лесного комплекса региона Владимир Читоркин, в настоящее время Минпромторгом России в реестр включено восемь приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, реализуемых на территории Иркутской области, с общим объемом финансирования 117,5 млрд рублей. Фактически по состоянию на 1 октября вложено 114,6 млрд рублей, создано 1,9 тыс. новых рабочих мест.