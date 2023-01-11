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Ставки по ипотеке в России продолжат рост – эксперт

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В России наблюдается рост ставок по ипотеке, вероятно, тенденция продолжится. Об этом «Известиям» рассказал аналитик «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов.

«На рост средней ставки оказывает влияние в том числе повышение ставки по льготной ипотеке с 7 до 8%, хотя продление программы до середины 2024 года поможет сгладить процесс повышения ставок, поскольку большая часть выдач на первичном рынке обеспечивается именно за счет льготных программ», – объяснил аналитик.

Беспалов также отметил, что еще одна причина постепенного роста средней ставки – ужесточение условий по программам субсидируемой ипотеки от застройщиков, после того как Центральный банк начал вводить ограничительные меры для таких программ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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