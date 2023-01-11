1,5 млрд рублей направит Иркутская область на субсидирование пассажирских перевозок

Самая большая сумма – 928 млн рублей – направлена на поддержку пригородных железнодорожных маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Их 74, они расположены во всех районах, где проходит железная дорога. Благодаря им люди добираются в сотни небольших поселений. Средства получит АО «Байкальская пригородная пассажирская компания».

На перевозки воздушным транспортом на местных авиалиниях предусмотрено 476,6 млн. рублей. Авиакомпания «Ангара» на самолётах Ан-24 будет доставлять пассажиров из Иркутска в отдалённые северные населённые пункты по четырём маршрутам: в Маму, Киренск, Ербогачён, и в Ербогачён с посадкой в Киренске.

На вертолётах Ми-8 будут выполнять субсидированные перелёты в северные сёла по трём маршрутам: Киренск – Мироново – Коршуново – Визирный; Киренск – Токма – Бур – Ика; Киренск – Подволошино – Непа – Преображенка – Ерема – Ербогачен – Оськино – Тетея – Ербогачен – Хамакар – Наканно – Инаригда.

Авиакомпания «Сибирская Лёгкая Авиация» на воздушных судах L-410 будет перевозить пассажиров по трём маршрутам: из Иркутска в Казачинское, Усть-Илимск, Железногорск-Илимский. По последнему направлению перелёты будут осуществлять с мая до начала октября.

На субсидирование перевозок водным транспортом выделено 152,8 млн рублей. Они направлены на четыре маршрута: «Порт Байкал – Листвянка – Порт Байкал», который работает круглогодично; «Иркутск – Братск – Иркутск» и «Осетрово – Визирный – Осетрово» – их выполняют с мая по октябрь; «Мама – Бодайбо – Мама» – с июня по октябрь.