Владелец каждого десятого таксопарка задумывался о ликвидации

Около 12% владельцев таксопарков России задумались о ликвидации бизнеса из-за убыточности, сообщили «Известиям» в Общественном совете по развитию такси.

Около 12% российских таксопарков задумались о ликвидации бизнеса в связи с его убыточностью. К таким выводам пришли эксперты Общественного совета по развитию такси, проведя опрос среди предпринимателей отрасли в конце 2022-го года (результаты есть у «Известий»). В нем приняли участие более 170 таксопарков.

Еще около трети рынка (29%) закончили год с убытком, но готовы сохранить бизнес за счет накопленных ресурсов. Сложнее всего ситуация сложилась у небольших таксопарков с количеством автомобилей менее 50, уточнили общественники. Половина опрошенных таксопарков (51%) подходила к концу года в небольшом плюсе, а 8% заявили о достаточной прибыли по итогам 2022-го.

В пандемийный период (2020–2021 годы) о закрытии бизнеса заявляли лишь около 8% предприятий такси, о сокращении части бизнеса – 35% таксопарков, напомнили в совете.