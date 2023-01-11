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Аномальные морозы пройдут по Иркутской области 12 января

12-14 января местами в Катангском районе ожидаются сильные морозы с минимальными температурами воздуха -52,-57°. 12 января ночью местами в горах южных районов сохранится сильный снег. Экстренное предупреждение поступило от Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По озеру Байкал: переменная облачность, местами небольшой снег, ночью по югу озера местами сильный снег, ветер западный, северо-западный 11-16 м/с, местами порывы 20-25 м/с, по средней части 13-18 м/с, местами порывы 23-28 м/с, температура ночью -19,-24°, днём -17,-22°, по северной части ночью -23,-28°, днем до -20°.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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