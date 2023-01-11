Жители Иркутской области имеют наименьший показатель кредитного рейтинга в России

По данным НБКИ, в 2022 году среди 30 регионов с самым большим числом заемщиков наивысшее среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) оказалось у заемщиков Москвы (681 балл), Санкт-Петербурга (673 балла) и Московской области (648 баллов). Минимальный показатель среднего значения Персонального кредитного рейтинга (560 баллов) зафиксирован у заемщиков Иркутской области.

Из всех видов кредитов, сегментированных по объему займов, наивысший рейтинг (857 баллов) оказался у держателей кредитных карт с лимитом более 500 тыс. рублей. Самый низкий рейтинг (316 баллов) – у заемщиков потребительских кредитов на сумму до 30 тыс. рублей.

«Показанный по итогам 2022 года уровень Персонального кредитного рейтинга (ПКР) частных заемщиков свидетельствует о низком аппетите к риску у большинства банков, что является оправданной тактикой на фоне экономической неопределенности, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – С другой стороны, высокие значения ПКР свидетельствует о хорошем кредитном здоровье заемщиков, их ответственности и желании обслуживать свои обязательства строго в срок и в полном объеме. Среди прочего такому поведению способствует возможность бесплатного отслеживания значения своего рейтинга в НБКИ практически в режиме реального времени. В том числе, после своевременного внесения платежа по кредитам, или, наоборот, в случае нарушения договорных сроков».