Самолет компании «ИрАэро» вернулся в Иркутск из-за проблем со связью

На борту Ан-24РВ находилось 24 пассажира и 5 членов экипажа. Жертв и пострадавших нет.

Согласно данным Восточного межрегионального СУТ СК России, 10 января около 9:30 судно Ан-24РВ, выполнявшего пассажирский рейс по маршруту «Иркутск – Полярный», приземлился в Иркутске из-за неполадок радиопереговорного оборудования.

«По данному факту Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СКР проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», – говорится в сообщении.