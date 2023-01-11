Сильнее всего в 2022 году разбогатели производители удобрений

Несмотря на санкции, 27 миллиардерам удалось увеличить свое состояние в 2022 году. Данные приводит Forbes.

Первые позиции в рейтинге занимают Вячеслав Кантор («Акроне») и Андрей Гурьев («Фосагро»). Они разбогатели на фоне роста мирового спроса на удобрения. Замыкает тройку Юрий Мильнер, рост состояния которого обусловлен успешным годом для фондов, находящихся под его управлением.

Основная причина увеличения доходов в прошедшем году – не экономические успехи, а укрепившийся курс рубля. Если 20 декабря 2021 года курс доллара составлял 73,33 рубля, то 20 декабря 2022-го – уже 66,34 рубля. Укрепление рубля привело к переоценке долларовых состояний богатейших российских бизнесменов.