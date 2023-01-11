ИНК определила победителей грантового конкурса «Энергия родной земли-2022»

Иркутская нефтяная компания подвела итоги IV грантового конкурса «Энергия родной земли-2022». 12 социально значимых проектов будут реализованы в Усть-Кутском, Киренском, Катанском и Нижнеилимском районах. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

На рассмотрение экспертной комиссии поступила 41 заявка от бюджетных и некоммерческих организаций. Проекты направлены на образование, экологию, поддержку спорта, культурного развития, а также повышение качества жизни социально незащищенных категорий населения и сохранение традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера (КМНС).

Впервые защита проектов прошла в очном формате. Лидерами по количеству поданных инициатив стали работы в номинации «Развитие человеческого потенциала», направленные на повышение общественной активности населения.

Так, на средства гранта в Усть-Куте и районе создадут арт-мастерскую для проведения выставок и лекций, будет реализован проект внутреннего туризма по достопримечательностям озера Соленое, создадут центр развития и абилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья и сформируют экологический отряд.

В Нижнеилимском районе поддержку получил проект для детей по изучению беспилотной авиации и вокальный коллектив «Апельсин» по возрождению и популяризации песен. В Киренском районе создадут сообщество для занятий спортом и проведения соревнований. Также в Катангском районе реализуют интерактивный проект, объединяющий фото- и видеовыставки о КМНС.

– Улучшение качества жизни на территории присутствия – одно из приоритетных направлений компании. Грантовый конкурс является эффективным инструментом для решения актуальных вопросов, которые требуют внимания, способствует реализации социально значимых проектов жителей нашего региона. Количество участников нашего конкурса увеличивается год от года, а качество проектов существенно улучшается, – отметила директор департамента по региональной политике и взаимодействию с органами государственной власти ИНК Ольга Харина.

Отдельным авторам инициатив, не занявшим призовые места, будет оказана индивидуальная консультация для подачи заявки на другие грантовые конкурсы областного и федерального уровней.

– В этом году шесть проектов из Усть-Кута и района стали победителями грантового конкурса. Это хорошая возможность для реализации общественных инициатив и дополнительного развития района. Радует, что наши жители проявляют заинтересованность, а компания их поддерживает, – поделился мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов.