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Банк России возобновит действие бюджетного правила c 13 января

ЦБ в соответствии с опубликованным Минфином России порядком возобновит c 13 января 2023 года проведение операций по покупке или продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации Минфином России механизма бюджетного правила. Об этом рассказали в пресс-службе Центробанка.

Операции будут проводиться в валютной секции Московской Биржи в инструменте «китайский юань – рубль» со сроком расчетов «завтра» (CNYRUB_TOM).

Для минимизации влияния этих операций на динамику валютного курса Банк России будет покупать или продавать иностранную валюту на рынке равномерно в течение каждого торгового дня месяца.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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