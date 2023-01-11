Банк России возобновит действие бюджетного правила c 13 января

ЦБ в соответствии с опубликованным Минфином России порядком возобновит c 13 января 2023 года проведение операций по покупке или продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации Минфином России механизма бюджетного правила. Об этом рассказали в пресс-службе Центробанка.

Операции будут проводиться в валютной секции Московской Биржи в инструменте «китайский юань – рубль» со сроком расчетов «завтра» (CNYRUB_TOM).

Для минимизации влияния этих операций на динамику валютного курса Банк России будет покупать или продавать иностранную валюту на рынке равномерно в течение каждого торгового дня месяца.