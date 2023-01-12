Всплеск активности соискателей зафиксирован в Иркутской области в декабре

Эксперты hh.ru проанализировали, как изменилась активность соискателей в Иркутской области в декабре 2022 года.

По данным за декабрь 2022 года, количество активных резюме в Иркутской области выросло на 27,5% по сравнению с прошлым годом, и это несмотря на то, что в декабре, накануне праздников, традиционно происходит снижение соискательской активности. Тем не менее, даже по сравнению с ноябрем число открытых резюме лишь немного уменьшилась, на -3,5%.

«Такой всплеск активности соискателей в конце года объясняется «низкой базой» прошлого года, когда люди спокойно готовились к праздникам, отложив поиск работы на потом. Сейчас ситуация другая, соискатели больше замотивированы на работу и карьеру: кто-то уходит из нестабильных направлений в новые, где есть перспективы, кто-то ищет подработку, кто-то недоволен условиями на нынешнем месте работы и хочет их изменить. Причины роста активности разные, но все они говорят о том, что работа стала одним из главных приоритетов в жизни людей. Это подтверждают и данные исследований: 65% иркутян, согласно опросу службы исследований hh.ru, сообщили, что в 2023 году сфокусируются именно на работе и карьере», – комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.

В декабре в разрезе профессиональных групп сильнее всего выросла активность соискателей из сферы закупок (+54% к прошлому году). Также активность в поиске работы «выше рынка» (т.е. более, чем на 27,5%) стали проявлять бухгалтеры (+42,6%), кадры из сферы продаж (+42,3%), ИТ-специалисты (+39,2%), административные работники (+36,1%), а также строители и специалисты по недвижимости (+34,2%).

Наоборот, снизилось число открытых и обновленных резюме специалистов по консультированию (-92% к прошлому году), госслужащих (-87,2%), банковских работников (-82,4%), специалистов по добыче сырья (-76,5%), высшего менеджмента (-67%), кадров из масс-медиа и сферы развлечений (-62,3%), специалистов из автобизнеса (-49,4%).

Самый большой интерес жители Иркутской области по-прежнему проявляют к работе в сферах «Продажи» (12% от общего количества резюме в регионе), а также «Административный персонал» (9%) и «Транспорт, логистика» (8%).