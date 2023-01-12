Нефть может подорожать до 110 долларов за баррель при полном открытии Китая

Цены на сырьевые товары – и особенно на нефть – будут зависеть от возобновления работы Китая после Нового года, сообщил в эфире Bloomberg Television Джефф Карри, глава глобального отдела исследований сырьевых товаров банка.

«Что простаивает? Самолеты, поезда и автомобили. Если их всех снова запустить, то спрос на нефть резко возрастет», – говорит эксперт.

Баррель нефти марки Brent может достичь 110 долларов к третьему кварталу, если Китай и другие азиатские страны полностью восстановят свою экономику после ограничений, связанных с коронавирусом, сказал Карри. В среду фьючерсы торгуются выше 82 долларов за баррель.