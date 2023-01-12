Детские доли могут отменить в жилье с маткапиталом

Сделки с недвижимостью, купленной с помощью материнского капитала, упростят, сообщают «Известия».

Планируется отменить обязательное выделение «детских долей» — такой законопроект подготовили и планируют внести в Госдуму депутаты «Единой России».

Инициативу поддерживают в Сбере.

Доли детей чаще ничтожно малы (1/20 и менее), а сделки с такой недвижимостью проводить крайне сложно. Например, невозможно перепродать недостроенную новостройку, сложно ее реализовать на вторичном рынке, из-за чего приходится делать большие скидки, говорят эксперты.