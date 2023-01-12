Общественно-полезная работа может войти в учебные программы

В закон «Об образовании» внесут понятие «трудовое воспитание» и пересмотрят акценты на запрете труда несовершеннолетних. «Известия» ознакомились с первыми предложениями к готовящемуся проекту.

Например, формулировку о запрете на труд школьников без согласия родителей заменит другая – о разрешении на труд с согласия родителей. В родительском и учительском сообществах пока нет единого мнения об инициативе. Но в Минпросвещения уже поддержали «идею воспитания у школьников правильного отношения к труду».

А депутаты намерены внести проект закона в ГД в течение весенней сессии – в этом случае будет вероятность принять его до начала нового учебного года.

Новое понятие – «трудовое воспитание» – предлагают добавить в федеральный закон «Об образовании». В этом случае у школьников появится новая обязанность – помимо учебы заниматься общественно-полезным трудом, следует из предложений депутатов Госдумы, которые обсуждаются в комитете по просвещению.