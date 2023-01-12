Стоимость отдыха в феврале вдвое превысила январский ценник

В феврале стоимость аналогичных поездок за рубеж будет выше на 25%, а в Красную Поляну и Шерегеш – вдвое, выяснили «Известия».

Период сразу после новогодних праздников – время резкого снижения цен на отдых как за рубежом, так и в России, сообщили представители туротрасли. По сравнению с праздничными датами разница достигает 30%, а иногда и 50%.

Поэтому отдых во второй половине января обходится сравнительно дешево, и более выгодные цены можно застать разве что в начале декабря, рассказал эксперт.

А вот в феврале отдохнуть дешево не удастся. В этом году российские горнолыжные курорты почти весь сезон будут работать по «праздничным» ценам, сообщили представители туроператора «Ривьера», который реализует туры в Сочи и другие южные регионы страны.

– Если раньше была разница между праздниками и обычными датами, то сейчас ее нет из-за высокого спроса. Нельзя сказать, что все без исключения отели Красной Поляны подняли цены вдвое в феврале по сравнению с январем, но прецеденты есть, – сказали там.