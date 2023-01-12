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Доля расходов на товары повседневного спроса стабилизировалась к концу 2022 года

Исследовательский холдинг Ромир регулярно рассчитывает ежемесячный FMCG Index – показатель, демонстрирующий динамику доли затрат домохозяйств на продукты питания и непродуктовые категории товаров повседневного спроса в структуре всех затрат домохозяйства.

В декабре на FMCG-товары пришлось 48,3% расходов россиян. Это на 3,0% (1,4 п.п.) больше, чем в ноябре (46,9%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс выше на 2,2%. В декабре 2021 годовой рост индекса составил 2,5%, а в декабре 2020 – 2,6%.

«В декабре мы традиционно отмечаем рост трат на товары повседневного спроса, однако в этом году предновогодние закупки оказались чуть более скромными, чем в предыдущие. Это связано со стратегиями экономии, которых придерживаются россияне», – отметила директор бизнес-направления М-Ромир Ксения Пайзанская.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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