Недельные расходы россиян сократились в начале года

Исследовательский холдинг Ромир представляет данные по индексу недельных расходов (ИНР) и индексу недельного среднего чека (ИНСЧ).

В период со 2 по 8 января средние недельные расходы россиян сократились по сравнению с предшествующей неделей на 21,3%. Индекс недельных расходов составил 5 421 рубль. В годовой динамике индекс вырос на 3,0%.

Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей сократился на 9,7% и в денежном выражении составил 725 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек выше на 3,7%.