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Съемки программы «Неизвестные маршруты России» проходят в Иркутске

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11 января 2023

Команда «России Культура» приехала в столицу Приангарья 11 января. Об этом сообщили в мэрии.

Они расскажут о достопримечательностях Иркутска, в том числе – Московских воротах, ГЭС, алюминиевом заводе, предприятии по обработке кварца и ледовом дворце «Байкал».

Запланированы выезды в поселки Листвянка, Большое Голоустное, Усть-Ордынский, Баяндай, село Анга и другие населенные пункты. Съемки продлятся более 10 дней.

– Разработка и популяризация туристических маршрутов также является одной из задач городской администрации и информационно-туристской службы, поэтому мы оказываем поддержку съемочной группе проекта, – подчеркнула советник мэра города по туризму Инга Корочкина.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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