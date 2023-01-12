Съемки программы «Неизвестные маршруты России» проходят в Иркутске

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12 января 2023
11 января 2023
Команда «России Культура» приехала в столицу Приангарья 11 января. Об этом сообщили в мэрии.
Они расскажут о достопримечательностях Иркутска, в том числе – Московских воротах, ГЭС, алюминиевом заводе, предприятии по обработке кварца и ледовом дворце «Байкал».
Запланированы выезды в поселки Листвянка, Большое Голоустное, Усть-Ордынский, Баяндай, село Анга и другие населенные пункты. Съемки продлятся более 10 дней.
– Разработка и популяризация туристических маршрутов также является одной из задач городской администрации и информационно-туристской службы, поэтому мы оказываем поддержку съемочной группе проекта, – подчеркнула советник мэра города по туризму Инга Корочкина.