Против официального выходного дня на старый Новый год каждый второй иркутянин

Только каждый третий иркутянин хотел бы, чтобы старый Новый год стал официальным государственным праздником, каждый второй — против. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Отмечать старый Новый год в этом году собирается каждый четвертый иркутянин (25%). И судя по комментариям респондентов, чаще всего сегодня речь идет не про обильное застолье, а про домашнее скромное чаепитие. На работе старый Новый год отпразднуют только 5%, большинство также ограничится чаем-кофе со сладостями.

Только каждый третий иркутянин (32%) хотел бы, чтобы старый Новый год стал официальным государственным праздником и выходным днем. Против этого выступают 58%. По их мнению, праздников в календаре и так достаточно: «Только с каникул вышли!».

За дополнительный выходной 13 января чаще выступают опрошенные до 34 лет, хотя праздновать старый Новый год больше свойственно старшему поколению. Те, кто зарабатывает менее 50 тыс. руб., выступают за дополнительный выходной чаще горожан с доходом от 80 тыс. руб., хотя последние в этом году чаще планируют отметить Новый год по старому стилю.