Справедливый курс: сколько должен стоить доллар, евро и юань по отношению к рублю

Эксперты БКС подсчитали, что согласно теории паритета цен справедливый курс доллара должен быть выше 73 руб., евро – выше 83 руб., а юаня – выше 12,4 руб. Главная причина для такого вывода – высокая инфляция в России, которая исторически выше, чем в США, Европе и Китае, поэтому и рубль слабее по отношению к резервным валютам (доллару, евро, юаню). Так, инфляция в России с 1998 года составила 1158%, в США – 83%, Европе – 63%, Китае – 62%.

Идея паритета цен основана на том, что одинаковые товары и услуги в разных странах должны стоить примерно одинаково. И если где-то они дорожают быстрее, то местная валюта должна быстрее дешеветь к той, где инфляция ниже. Справедливый курс в данном случае вычисляется на основе курса прежних лет, когда рынок был в равновесии, и добавляется разница двух инфляций. При этом данный метод не учитывает такие факторы, как дифференциал ставок в разных странах, влияние экономических циклов, инвестиционный спрос на валюту и т.д.

– Нынешний курс USD/RUB (около 69 руб.) все еще аномален с точки зрения паритета цен и недотягивает до нижней границы (73 руб.) более 5%. Но и там он может не остановиться, поскольку в сегодняшних ценах справедливый курс USD вполне может превышать даже 80 руб., – поясняют эксперты БКС.

По их подсчетам, справедливый курс евро находится в диапазоне 83-93 рубля (официальный курс евро 74,54 руб.), юаня – 12,4-13,9 руб. (официальный курс юаня 10,2 руб.).

– Для инвесторов это означает одно – риски роста крупных валют по отношению к рублю, особенно юаню, намного выше, чем риски их падения, – резюмируют эксперты.