Какие товары покупали иркутяне на новогодних праздниках?

На новогодних праздниках россияне традиционно продолжают обмениваться подарками, закупаться теплой одеждой и покупать товары для активного времяпрепровождения. Так, в начале января этого года продажи таких товаров на платформе увеличились на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Аналитики Авито назвали пользовавшиеся популярностью на каникулах товары. На Авито в Иркутске верхнюю одежду и развлекательные товары покупали на 15% активнее по сравнению с январем прошлого года.

Морозы нипочем

Начало нового года – отличное время для обновления сезонного гардероба. Чтобы быть готовыми к холодам, россияне активно приобретали верхнюю одежду, термобелье и носки. Так, продажи мужской верхней одежды выросли на 81% по сравнению с новогодними праздниками 2022 года, а женской – на 28%. Покупка предмета гардероба на Авито обойдется мужчинам в среднем в 5 630 рублей, а женщинам в 7 770 рублей. На платформе в Иркутске мужскую верхнюю одежду покупали на 57% чаще, а женскую – на 23% больше. Приобрести такие вещи можно в среднем за 5 000 рублей и 7 070 рублей соответственно.

Залог долгих зимних прогулок – несколько слоев одежды под курткой. В качестве базового слоя стоит выбирать термобелье. В январе этого года термобелье на Авито покупали в два раза активнее по сравнению с прошлым, а его средняя стоимость составила 3 000 рублей. На Авито в Иркутске продажи термобелья выросли в 3,3 раза с января прошлого года, а его покупка обойдется жителям города в среднем в 2 040 рублей.

Средний слой одежды для спасения от морозов – теплый свитер. За каникулы продажи свитеров увеличились в 2,3 раза, а приобрести товар можно в среднем за 2 760 рублей. Жители Иркутска покупали свитера в 2,3 раза чаще по сравнению с январем 2022 года, а средняя стоимость изделия на платформе составила 2 040 рублей.

Чтобы праздники не заканчивались

Невозможно представить новогодние каникулы без посещений друзей и родных и обмена подарками. В этом году популярностью пользовались подарочные наборы свечей, сервизов и декора для дома – по сравнению с январскими каникулами 2022 года их продажи выросли на 85%, а средняя стоимость составила 1 750 рублей, на 15% дешевле, чем в прошлом году. В январе этого года покупка подарочных наборов на Авито в Иркутске обойдется пользователям в среднем в 1 390 рублей.

Продолжительные каникулы подразумевают под собой регулярные походы в гости и посиделки с близкими. Чтобы разнообразить зимние вечера и весело провести время с друзьями, россияне приобретали настольные игры. За первые восемь дней января этого года продажи игр для компаний на Авито выросли на 41% по сравнению с прошлым годом, а их средняя стоимость составила 2 250 рублей. На Авито в Иркутске продажи настольных игр выросли в два раза с января прошлого года, а приобрести их можно в среднем за 2 190 рублей.

Также на праздниках россияне традиционно уделяют время любимым хобби. Например, в холодных регионах многие увлекаются зимней рыбалкой. В этом году на праздниках товары для зимней рыбалки покупали на 45% активнее по сравнению с прошлым, а их приобретение на Авито обойдется пользователям в среднем в 6 000 рублей. Иркутяне покупали товары для зимней рыбалки на 64% чаще по сравнению с январем 2022 года, а их средняя стоимость составила 5 990 рублей.

Для детей каникулы – куча свободного времени, чтобы гулять и кататься на ледянках и снегокатах с друзьями.

В январе средняя стоимость таких товаров на Авито составила 550 рублей и 3 080 рублей соответственно. Взрослые, в свою очередь, активно проводили время, катаясь на лыжах и коньках. Приобрести товары для зимнего спорта на платформе можно в среднем за 3 970 рублей и 2 500 рублей соответственно. В январе этого года средняя стоимость ледянок на Авито в Иркутске составила 570 рублей, а снегокатов (+67%) – 1 480 рублей. Лыжи и коньки можно приобрести на платформе в городе в среднем за 4 710 рублей и 1 660 рублей соответственно.

Не у всех хватает времени поставить елку перед Новым годом, иногда россияне наряжают лесную “красавицу” на праздниках перед Рождеством. Так, в январе этого года продажи живых елей увеличились на 49%, а искусственных – на 47%, по сравнению с прошлым годом. Приобрести их на Авито можно в среднем за 930 рублей и 3 540 рублей соответственно. На платформе в Иркутске искусственные ели покупали в два раза чаще. Приобрести праздничную елку можно в среднем за 530 рублей и 3 850 рублей соответственно.