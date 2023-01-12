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Объявлен тендер на ремонт Академической улицы в Иркутске

В Иркутске отремонтируют участок дороги по улице Академической, сообщает RosTender.info.

Восстановлению подлежат земляное полотно, бортовые камни и тротуар, ограждения, сигнальные столбики, дорожные знаки, светофоры и водопропускные трубы, а также автопавильоны. Согласно проекту, работы пройдут на участке от улицы Мухиной до примыкания с улицей Старокузьмихинской.

Комитет городского обустройства города определит подрядчика по итогам конкурса. Прием заявок на участие открыт до 30 января, с победителем заключат контракт на 272,3 млн рублей. Ожидается, что ремонтные работы завершатся в октябре 2023 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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