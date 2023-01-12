Размер пособия по безработице в Иркутской области составит 16 тыс. рублей

В этом году с учетом районных коэффициентов в Иркутской области максимальная величина пособия по безработице в первые три месяца шестимесячного периода выплаты составят в южных районах Иркутской области – 15 350,40 рублей, в северных районах Иркутской области – 16 629,60 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

В следующие три месяца шестимесячного периода выплаты: в южных районах Иркутской области – 6 000 рублей, в северных районах Иркутской области – 6 500 рублей. Размер минимальной величины пособия по безработице в южных районах Иркутской области равен 1 800 рублей, в северных районах Иркутской области – 1 950 рублей. Период выплаты пособия по безработице в размере минимальной величины составит три месяца.

Напомним, в ноябре подписано постановление Правительства Российской Федерации об утверждении размера пособия по безработице на 2023 год. Пособие является одной из мер поддержки граждан во время поиска работы. Его выплачивают тем, кто ищет работу через центры занятости населения.