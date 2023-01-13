Кому в Иркутской области предлагают зарплаты «выше рынка»?

По данным базы вакансий hh.ru за декабрь 2022 года, средняя предлагаемая зарплата в России составила 56 276 руб., в Иркутской области – 61 171 руб., то есть, на 9% больше.

По сравнению с декабрем 2021 года, средние предлагаемые зарплаты в Иркутской области увеличились на 3 316 руб., в то время как общероссийский показатель вырос на 2 813 руб.

Добавим, что среди сибирских регионов наиболее высокие заработные платы по итогам декабря 2022 года предлагают в Иркутской области (61 171 руб.) и Красноярском крае (59 793 руб.). А в конце списка оказался Алтайский край (43 970 руб.).

Топ-5 специалистов, которым в Иркутской области работодатели готовы платить самые высокие зарплаты, возглавляют кадры из сферы добычи сырья (средняя предлагаемая зарплата для них составила 94 493 руб.). Далее следуют специалисты из автобизнеса (74 732 руб.), строители и специалисты по недвижимости (73 356 руб.), специалисты по консультированию (72 475 руб.) и топ-менеджеры (71 189 руб.). Кроме того, зарплаты «выше рынка» (т.е. более, чем 61 171 руб.) предлагают сейчас водителям и машинистам спецтехники, специалистам по инсталляциям и сервису, сотрудникам из сферы производства и рабочему персоналу.

Наиболее низкие зарплаты в декабре предлагают специалистам из сферы образования (40 090 руб.), а также госслужащим (40 417 руб.).