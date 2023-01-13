Иркутский авиазавод назвали одним из самых мощных предприятий авиастроения страны

Такое мнение высказал генеральный директор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» («ОАК»), вице-президент Союза машиностроителей России Юрий Слюсарь.

– В Иркутске один из самых мощных и самых профессионально укомплектованных заводов авиастроения, который за эти годы заработал репутацию как производитель серийных боевых машин – Су-30СМ, Як-130. Сейчас помимо военных программ завод реализует важнейший гражданский проект по строительству пассажирских самолетов нового поколения МС-21, – сказал Юрий Слюсарь.

Генеральный директор «ОАК» подчеркнул, что для реализации поставленных задач в течение пяти лет предприятие предполагает привлечь порядка 4,5 тысяч специалистов.

– Кадры сейчас выходят на первое место. Мы сейчас рассматриваем вопросы повышения заработной платы работникам предприятия, и планируем ее повышение в среднем до ста тысяч рублей в месяц, – сказал Юрий Слюсарь.