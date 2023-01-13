Понаехавшие. Жители каких регионов в 2022 чаще всего покупали квартиры в Москве?

По итогам прошлого года лидерами спроса на жилую недвижимость в столице среди представителей российских регионов стали петербуржцы. На жителей Северной столицы пришлось почти 40% от общего числа экстерриториальных заявок на приобретение московских квартир. Такие данные по итогам проведенного исследования приводят аналитики агентства недвижимости «PRO ОБМЕН».

Доля Санкт-Петербурга среди российских регионов (без учета Москвы и Подмосковья) в общей структуре спроса на столичное жилье в 2022 году составила 38,3%. Город на Неве, как и в 2021 году, стал абсолютным лидером по этому показателю.

На втором месте среди регионов, лидирующих по количеству заявок на покупку недвижимости в Москве, оказался Алтайский край, который сформировал 18,1% спроса.

Еще 14,3% регионального спроса на столичные квартиры обеспечили жители Краснодарского края, преимущественно Сочи и Краснодара. Также в лидерах ‒ Башкортостан с долей спроса в 13,6% от общего числа экстерриториальных заявок на приобретение квартир в столице.

Кроме того, высоким интересом к покупке жилья в Москве в 2022 году отметились жители Красноярского края (доля спроса – 3,2%), Екатеринбурга и Свердловской области (2,9%), Астраханской области (2,2%).

«Самыми востребованными лотами на столичном рынке жилой недвижимости у региональных покупателей в 2022 году были однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Средний чек покупки составил 8,5 млн рублей. На вторичном рынке главным фактором выбора квартиры для иногороднего покупателя была возможность максимально быстро заехать, поэтому повышенным спросом пользовались квартиры с хорошим ремонтом и необходимым для проживания набором мебели. Другим ключевым фактором выбора «вторички» осталась шаговая доступность метро», — отметила Екатерина Никитина, руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН», вице-президент «Гильдии риэлторов Москвы», член московского отделения «Деловой России».

При покупке новостройки ключевыми факторами выбора у региональных покупателей стали: добросовестный застройщик, возможность безопасной сделки и наличие всевозможных льготным программ, позволяющих приобрести квартиру с минимальным первоначальным взносом либо с минимальной переплатой по кредиту.