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Эксперты назвали причины снижения спроса на студии в Москве

В ноябре 2022 года спрос на студии в Москве был ниже на 40,62% по сравнению с ноябрем  2021 года и на 26,66% ниже относительно ноября 2020 года. К таким выводам пришли эксперты инвестиционно-финансовой компании «Сделка».

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Они отмечают, что в целом, с января по ноябрь 2022 года количество обращений по таким объектам в Москве сократилось на 12,63% по сравнению с  прошлым годом.

– Квартиры-студии покупают часто с целью перепродажи или для аренды. Сегодня инвестиционный спрос снизился, и количество сделок с такими объектами сократилось. Люди не знают, что будет дальше, и боятся рисковать. Тем не менее в Москве всегда будет высокий арендный спрос и грамотно выбранная студия с продуманной планировкой и хорошей звукоизоляцией, остаётся достаточно привлекательным инструментом для вложений. При этом, конечно, стоит отметить более низкую доходность, чем раньше, – подчеркнул руководитель отдела продаж ИФК «Сделка» Иван Сухов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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