Новости

90% промышленности планируют перевести на российский софт

Предприятия должны перейти на отечественное ПО к 2030 году, сообщают «Известия».

Российская промышленность к 2030 году почти полностью должна перейти на отечественное программное обеспечение (ПО) – во многих видах индустриального софта доля таких решений должна быть 90% и более. Сейчас она составляет чуть больше 50%. Эти цели предусматривает дорожная карта «Новое индустриальное программное обеспечение».

Пока полноценно развиваться нашим разработчикам мешает засилье иностранных продуктов, дефицит инвестиций и зачастую коррупция, отмечают эксперты. Но стремиться к достижению заявленных показателей необходимо – существует риск отключения или некорректной работы иностранного ПО, что может приводить к техногенным катастрофам, предупреждают они.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Кризис 2023, прогнозы, последние новости
Время менять масло. Александр Исайченко, ГК «Кузьмиха», – о дефиците смазочных материалов, новых брендах, дистрибьюции и конкуренции
Всплеск активности соискателей зафиксирован в Иркутской области в декабре
Активность работодателей в Иркутской области снизилась на 3,8% в декабре
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании