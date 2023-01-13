90% промышленности планируют перевести на российский софт

Предприятия должны перейти на отечественное ПО к 2030 году, сообщают «Известия».

Российская промышленность к 2030 году почти полностью должна перейти на отечественное программное обеспечение (ПО) – во многих видах индустриального софта доля таких решений должна быть 90% и более. Сейчас она составляет чуть больше 50%. Эти цели предусматривает дорожная карта «Новое индустриальное программное обеспечение».

Пока полноценно развиваться нашим разработчикам мешает засилье иностранных продуктов, дефицит инвестиций и зачастую коррупция, отмечают эксперты. Но стремиться к достижению заявленных показателей необходимо – существует риск отключения или некорректной работы иностранного ПО, что может приводить к техногенным катастрофам, предупреждают они.