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Первый счёт ООО в Сбере можно открыть онлайн

Сбер предоставил ООО и индивидуальным предпринимателям полноценный сервис дистанционного открытия первого расчётного счёта. Сегодня Сбер — единственный российский банк на рынке финансовых услуг с сервисом дистанционного открытия расчётного счёта для юрлиц. Процедура бесплатна и занимает всего несколько минут в онлайн-режиме.

Чтобы открыть счёт, необходимо создать СберБизнес ID, авторизоваться в СберБанк Онлайн, заполнить персональные данные, загрузить учредительные документы, выбрать офис банка, в котором будет обслуживаться счёт, ответить на вопросы о бизнесе и подписать заявление квалифицированной электронной подписью ФНС. 

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка:

– Ещё пять лет назад удалённое открытие счёта для ООО казалось фантастикой, но мы так не считали и планомерно шли к этой цели. В 2019 году мы запустили такую возможность для ИП, а сейчас — и для ООО с одним учредителем. Мы планируем и дальше развивать цифровые сервисы, чтобы клиенты могли заниматься бизнесом и не тратить время на посещение офисов банка.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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