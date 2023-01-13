Россияне взяли кредиты на рекордные 27 трлн рублей

За год показатель увеличился на 2,5 трлн, следует из данных Центробанка, которые проанализировали «Известия».

Основной прирост был обеспечен ипотекой. В банках подтвердили увеличение заимствований, несмотря на экономические шоки 2022 года, но не отметили роста просрочек. Однако эксперты увидели риски повышения закредитованности населения.

Объем долгов россиян перед кредитными организациями впервые превысил 27 трлн рублей. Это следует из наиболее свежих данных Банка России — на 1 декабря 2022 года. Показатель вырос на 10% по сравнению с аналогичным месяцем 2021-го и составил 27,09 трлн против 24,6 трлн рублей.

Из общего роста кредитного портфеля более 80% было обеспечено ипотекой, сообщили «Известиям» в Центробанке. Там добавили: повышение ставок в экономике в первой половине 2022-го в этом сегменте было компенсировано широкомасштабными программами льготного кредитования. На начало нынешнего года потребительские кредиты составили около 12 трлн.