Иркутяне не стали экономить на новогоднем столе: «Слата» назвала главные тренды новогодних покупок

Иркутяне не стали экономить на новогоднем столе, но их предпочтения изменились.Это показал анализ покупок в новогодний период в сети супермаркетов «Слата». В топе наиболее востребованных продуктов оказались мандарины, испанское шипучее и отечественные кондитерские изделия.

1. Наибольшая активность традиционно в последнюю неделю декабря

Общее число покупок в супермаркетах «Слата», расположенных в городах Иркутск, Шелехов, Ангарск, Братск, Саянск, за сравниваемый период составило более трех миллионов чеков.

Наибольшее количество покупок было совершено в последнюю неделю декабря. В 2022 году средний чек вырос на 35% и составил 617 рублей.

2. Доля «промо» выросла

В сети отмечают, что в декабре доля «промо» товаров в акцию была больше, чем год назад, особенно в категориях «кондитерские изделия» – 62%, «чай-кофе» – 75%, «соки-воды» – 55%. В декабре фокус внимания в покупателей традиционно держался на сладких подарках, праздничном ассортименте, консервации и алкоголе. В январе сеть планирует сохранить промо предложения.

3. Стоимость новогоднего оливье осталась на прежнем уровне

В «Слате» отмечают, что классический набор товаров для салатов остался на прежнем ценовом уровне благодаря снижению стоимости куриных яиц, а также снижению в 2 раза стоимости овощей.

– Продажи классической консервации для салатов – горошка, маринованных огурцов, кукурузы – показали ту же динамику, что и в прошлом году. В целом в декабре такую консервацию приобретают на 50 – 60% больше, чем в течение года. Но отмечаем рост интереса к соленым и маринованным огурчикам популярных брендов, здесь рост составил +25% в рублях. Кроме того, в декабре на 20% выросли продажи сгущенного молока, – рассказала руководитель по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова.

4. Китайские мандарины вернулись

Этот новый год наполнился ароматами китайских мандаринов, которые ранее были недоступны из-за закрытых границ. И цена порадовала покупателей, она сохранилась на уровне прошлого года – 158 рублей, несмотря на общую инфляцию.

– Если в декабре 2021-го мы продали около 100 тонн марокканских мандаринов, то в этом году вернулись в продажу и baby, и обычные мандарины из КНР, которые сразу забрали на себя половину всех продаж цитрусовых, – добавила Яна Абалымова.

5. На сладких подарках не экономили

Спрос на кондитерские подарки в 2022-м вырос в торговой сети на 25%. Покупатели не стали экономить и на детских эмоциях, но нынче интересным брендовым подаркам предпочли отечественные продукты, которые в среднем дешевле на 15-20%. Наиболее востребованы традиционные наборы среднего ценового сегмента весом 500-700 граммов и ценой в диапазоне 200-300 рублей за подарок.

6. Алкогольные предпочтения изменились

В «Слате» также отметили изменения у покупателей и в отношении к традиционному шипучему в бокалах. Учитывая покупательскую способность, интерес сместился в сторону производителей из Испании и Италии, равно как и вкусовые предпочтения горожан – они стали больше выбирать сухие вина, сделанные по классической технологии девятимесячной выдержки. В результате продажи от российских производителей показали снижение в среднем на 5-10% по сравнению с 2021 годом.