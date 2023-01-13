Налог на вклады: c 1 января начал действовать новый порядок налогообложения доходов по депозитам

С 1 января 2023 года начал действовать новый порядок налогообложения доходов по вкладам. Банк "Приморье поясняет, что будет облагаться налогом и как рассчитать сумму налога.

Новый порядок налогообложения доходов по вкладам и счетам действует с начала 2021 года. Однако в 2022 году налогоплательщики были освобождены от уплаты налога за доходы, полученные в 2021 и 2022 годах. С 1 января 2023 года завершается действие налоговой льготы — освобождение от налога на проценты по вкладам в российских банках, полученные в 2021 и 2022 годах. Согласно действующему законодательству до декабря 2024 года россияне должны будут заплатить налог на процентный доход по вкладам, полученный в 2023 году.

Что будет облагаться налогом?

Налогом облагается процентный доход, полученный в результате размещения срочных вкладов, доход по накопительным, карточным счетам (за исключением эскроу-счетов и вкладов, по которым ставка не превышала 1%).

Важно понимать, что налогом облагаются только денежные средства, начисленные в качестве процентного дохода. Деньги на вашем вкладе или счёте — это ваше имущество, а не доход, поэтому они не облагаются налогом.

Отдельно надо отметить, что при расчёте суммы налога процентные доходы учитываются за тот год, в котором вы их фактически получили. Учитывать будут дату выплату дохода, а не период, за который полагается эта сумма. Если основная часть депозита пришлась на 2022 год, когда налог еще не взимался, но срок его окончания с выплатой процентов выпал на первые числа января 2023 года, то клиенту все равно придется уплатить по нему налог.

Как рассчитать сумму налога?

Рассчитать сумму налога можно при помощи формулы:

(фактический доход по вкладам в рублях — освобожденный от налога процентный доход) * 13% = сумма НДФЛ к уплате.

Чтобы рассчитать сумму, освобожденную от налога, нужно 1 млн. рублей умножить на максимальное значение ключевой ставки Банка России из действовавших на первое число каждого месяца за календарный год, когда был получен доход, за который вы отчитываетесь.

Пример: Клиент открыл годовой вклад на сумму 700 тыс. рублей в марте 2022 года под 15% годовых с выплатой процентов в конце периода (т.е. в марте 2023 г). Сумма процентного дохода по итогам периода составит 105 тыс. рублей.

Если максимальное значение ключевой ставки ЦБ в 2023 году будет 7,5%, то необлагаемая база с этого дохода будет равна 75 тыс. руб. (1 млн.*7,5%).

И тогда размер налога составит (105 тыс. руб-75 тыс. руб.)*13%= 3,9 тыс. руб.

Как подавать налоговую декларацию о доходах по вкладам?

Вкладчику не придется самому рассчитывать налог и декларировать доход. Банк предоставляет информацию в ФНС, а налоговая служба произведет расчет. После того, как вы получите уведомление, вам останется только заплатить налог удобным для вас способом: в мобильном приложении или в одном из офисов Банка «Приморье».