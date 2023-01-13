Две трети россиян на новогодних каникулах ездили в страны СНГ

Спросом пользовались Грузия, Казахстан и Таиланд, сообщает РБК со ссылкой на исследование МТС и «МегаФона».

Среди абонентов, выезжающих за рубеж, доля поездок в страны СНГ и ближнего зарубежья увеличилась примерно до 60%. МТС по итогам третьего квартала прошлого года обслуживала 80,2 млн абонентов, «МегаФон» — 74,9 млн.

В целом количество россиян, выезжавших за рубеж в праздничные дни, сократилось на 33% год к году.

Среди абонентов МТС, выезжавших на новогодние праздники за рубеж, доля тех, кто выбирал страны ближнего зарубежья (СНГ, Грузию и Абхазию), выросла на 20 процентных пунктов (п.п.) год к году и составила 63%, следует из данных МТС (не учитывались поездки длительностью менее двух дней, чтобы исключить транзитные визиты).

Согласно данным «МегаФона», с 25 декабря по 7 января также более 63% его абонентов, выезжавших за рубеж, выбирали страны СНГ и ближнего зарубежья, причем количество посещений увеличилось на 43 п.п. по сравнению с прошлым годом.