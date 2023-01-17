«Дома – готовые, цены – конкурентные». Дмитрий Кузнецов – о предложениях MetaEstate на Байкальском тракте

В 2023 году девелоперская компания MetaEstate завершает загородный проект «Патроны Парк» – сейчас в продаже есть готовые дома и несколько земельных участков. Также девелопер открыл продажи барнхаусов в новом поселке «Кандинский» – стоимость квадратного метра на старте проекта составляет всего 57 тысяч рублей.

Дом в Патроны Парк 180 кв м

Сейчас в посёлке «Патроны Парк можно приобрести уже готовые дома по конкурентной стоимости за квадратный метр. К примеру, в доме общей площадью 180 кв. м цена одного «квадрата» в черновой отделке составляет 85 тысяч рублей. А в доме площадью 140 кв. м, с учётом белой отделки, – 105 000 рублей.

– Это очень привлекательная цена для загородного посёлка такого уровня, как «Патроны Парк», где построена сеть внутренних асфальтированных дорог, есть современная централизованная система инженерных коммуникаций, а также управляющая компания, – прокомментировал руководитель проекта Дмитрий Кузнецов. – Плюс к этому такой бонус, как великолепная первозданная природа и благоустроенные общественные пространства.

Кроме того, в «Патроны Парке» есть ещё несколько свободных участков, где можно построить дома, которые спроектируют архитекторы MetaEstate по индивидуальному запросу клиента. Стоимость одной сотки земли в посёлке составляет 550 тыс. рублей.

Ещё один интересный проект, к реализации которого компания приступила в прошлом году, – загородный посёлок с современной архитектурой «Кандинский» на 34 км Байкальского тракта. В настоящее время здесь идёт строительство первой улицы-галереи.

Один из проектов оригинального загородного дома, реализуемый компанией в «Кандинском», – барнхаус с антресолью. Это современное направление в архитектуре частного домостроения, совмещающее в себе стили лофт и минимализм, становится всё более популярным в России. Сейчас в «Кандинском» на покупку такого дома общей площадью 150 кв. м (включая антресоль 50 кв. м) действует специальное предложение – 57 тысяч рублей за «квадрат». Такая «лояльная» цена складывается за счёт того, что себестоимость строительства антресоли на 50% ниже общей. Земельный участок (15-20 соток) оплачивается отдельно, от 230 тыс. руб. за сотку.

Также в новом посёлке можно приобрести дома общей площадью от 90 кв. м. Здесь самая минимальная цена за «квадрат» – 68 тыс. руб. в двухэтажном доме и 75 тыс. руб. – в одноэтажном. Узнать более подробную информацию о стоимости недвижимости в «Кандинском», а также познакомиться с проектами можно на сайте компании metaestate.ru/kandinsky.

Как отмечает Дмитрий Кузнецов, цены на недвижимость в «Патроны Парке» и «Кандинском» планомерно повышаются, поэтому не стоит ждать лучшего момента на рынке. К тому же, дома в этих загородных посёлках можно приобрести по ипотеке – компания аккредитована в четырёх банках.

Готовые дома в «Патроны Парке»:

Дом 180 м2 на участке 4 сотки, с гаражом на 2 а/м – 19 170 000 руб.

Цена за 1м2 - 85 000 руб.

Участок - 2 000 000 руб.

Гараж - 1 870 000 руб.

Дом 140 м2 в « белой» отделке на участке 4 сотки– 16 700 000 руб.

Цена за 1м2 - 105 000 руб. (с учётом белой отделки)

Участок - 2 000 000 руб.

Дом 228,8 м2 на участке 10 соток, с гаражом на 2 а/м – 28 500 000 руб.

Цена за 1м2 - 88 000 руб.

Участок - 5 500 000 руб.

Гараж - 3 000 000 руб.

Дом в Патроны Парк 228,8 кв м

Барнхаус в «Кандинском»:

Дом 150 м2 (включая антресоль 50 м2) на участке 15 соток – от 11 950 000 руб.

Барнхаус в поселке "Кандинский"

Цена за 1м2 - 57 000 руб.

Участок - от 230 тыс. руб. за сотку.