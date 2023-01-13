Банк "Солидарность" рассказал, как защититься от скимминга

АО КБ «Солидарность» уведомляет, что наряду с распространёнными видами карточного мошенничества отмечены случаи мошенничества с использованием дубликата банковской платёжной карты.
Изготовление такого дубликата мошенниками осуществляется с использованием специальных устройств:
- Установленных на банкоматах и замаскированных под штатное оборудование для считывания данных магнитной полосы (скиммеров) и завладения ПИН-кодом (накладные клавиатуры, нештатные видеокамеры).
- В торгово-сервисных предприятиях с использованием «фальшивых», якобы неисправных и / или подменных терминалов оплаты, в том числе когда карта даже на непродолжительное время передаётся держателем посторонним лицам.
Сообщаем, что в некоторых государствах не являются обязательными к исполнению требования платёжных систем проводить операции снятия наличных денежных средств и оплаты в торгово-сервисных предприятиях только по картам, оснащённым специальным микрочипом, и именно в этих странах происходит незаконное обналичивание денежных средств или совершаются покупки в торгов-сервисных предприятиях с использованием дубликатов карт.
Во избежание совершения в отношении вас мошеннических действий (хищения денежных средств с использованием создания дубликата вашей банковской карты) настоятельно рекомендуем:
- При выполнении операций с банковскими картами в банкоматах любого государства до установки карты в картоприёмник проверять его на наличие посторонних устройств.
- Избегать использования банкоматов, расположенных в безлюдных и плохо освещённых местах.
- При оплате в торгово-сервисных предприятиях не передавать карту работникам этих предприятий (кассирам, официантам, продавцам и т.д.) и не выпускать карту из поля зрения.
- При вводе ПИН-кода принимать меры от его просмотра посторонними (прикрывать рукой, иным предметом и т.д.).
- Никому не сообщать ПИН-код карты. В том числе работникам Банка, полиции, иных силовых ведомств и любых иных организаций. ПИН-код – ваша индивидуальная информация и ключ к вашим денежным средствам.
- Во всех случаях, когда имеется подозрение, что карта даже на непродолжительное время была не у вас или не в поле вашего зрения при осуществлении оплаты, незамедлительно информировать об этом Банк для её блокировки.
- Использовать услугу СМС-информирования об операциях по карте. При выявлении несанкционированных вами операций незамедлительно обращаться в Банк по номеру: 8 800 700 92 20 и +7 846 270 35 06 или посредством использования чата в системе ДБО.