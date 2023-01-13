Банк "Солидарность" рассказал, как защититься от скимминга

АО КБ «Солидарность» уведомляет, что наряду с распространёнными видами карточного мошенничества отмечены случаи мошенничества с использованием дубликата банковской платёжной карты.

Изготовление такого дубликата мошенниками осуществляется с использованием специальных устройств:

Установленных на банкоматах и замаскированных под штатное оборудование для считывания данных магнитной полосы (скиммеров) и завладения ПИН-кодом (накладные клавиатуры, нештатные видеокамеры). В торгово-сервисных предприятиях с использованием «фальшивых», якобы неисправных и / или подменных терминалов оплаты, в том числе когда карта даже на непродолжительное время передаётся держателем посторонним лицам.

Сообщаем, что в некоторых государствах не являются обязательными к исполнению требования платёжных систем проводить операции снятия наличных денежных средств и оплаты в торгово-сервисных предприятиях только по картам, оснащённым специальным микрочипом, и именно в этих странах происходит незаконное обналичивание денежных средств или совершаются покупки в торгов-сервисных предприятиях с использованием дубликатов карт.

Во избежание совершения в отношении вас мошеннических действий (хищения денежных средств с использованием создания дубликата вашей банковской карты) настоятельно рекомендуем: