Банк Уралсиб сообщил об изменении перечня банков-партнеров для снятия наличных без комиссии

С 16 января изменится перечень банков - партнёров для снятия денежных средств без комиссии.

– Держатели карт Банка Уралсиб смогут снимать наличные без комиссии в банкоматах ВТБ, Открытие, Росбанка, Райффайзенбанка, Альфа-банка, – говорится в сообщении банка.

В банкоматах других банков – снятие наличных производится с комиссией 1% от любой суммы операции, минимум 199 рублей, за исключением:

дебетовых зарплатных карт, выпущенных в рамках Тарифных планов «Зарплатный», «Зарплатный 3.0», «Бюджетный», «Надежный»;

дебетовых карт, входящих в пакеты услуг Premium, Premium Sport, Private, Прайвет;

индивидуальных условий обслуживания.

С адресами банкоматов и отделений Уралсиба и партнеров Вы можете ознакомиться на сайте и в онлайн-банке Уралсиб Онлайн.