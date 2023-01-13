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Банк Уралсиб сообщил об изменении перечня банков-партнеров для снятия наличных без комиссии

С 16 января изменится перечень банков - партнёров для снятия денежных средств без комиссии. 

– Держатели карт Банка Уралсиб смогут снимать наличные без комиссии в банкоматах ВТБ, Открытие, Росбанка, Райффайзенбанка, Альфа-банка, – говорится в сообщении банка. 

В банкоматах других банков – снятие наличных производится с комиссией 1% от любой суммы операции, минимум 199 рублей, за исключением: 

  • дебетовых зарплатных карт, выпущенных в рамках Тарифных планов «Зарплатный», «Зарплатный 3.0», «Бюджетный», «Надежный»; 
  • дебетовых карт, входящих в пакеты услуг Premium, Premium Sport, Private, Прайвет;
  • индивидуальных условий обслуживания.  

С адресами банкоматов и отделений Уралсиба и партнеров Вы можете ознакомиться на сайте и в онлайн-банке Уралсиб Онлайн.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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